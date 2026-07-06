Sinclair Limoges
vendredi 23 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Sinclair
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 33 – 33 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais.
Après une Cigale complète en 2025 et une première série de concerts couronnée de succès, l’artiste reprend la route.
Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus affirmée. Le funk reste au cœur de son ADN, mais s’ouvre à une palette sonore plus large, où se croisent nuances soul, pop, rock et sonorités modernes.
Plus qu’une nouvelle tournée, LUMIÈRE affirme le renouveau d’un artiste libre, inspiré et incandescent. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : Sinclair
L’événement Sinclair Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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