Informations pratiques

Limoges

Sinclair

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 33 – 33 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais.

Après une Cigale complète en 2025 et une première série de concerts couronnée de succès, l’artiste reprend la route.

Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus affirmée. Le funk reste au cœur de son ADN, mais s’ouvre à une palette sonore plus large, où se croisent nuances soul, pop, rock et sonorités modernes.

Plus qu’une nouvelle tournée, LUMIÈRE affirme le renouveau d’un artiste libre, inspiré et incandescent. .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : Sinclair

L’événement Sinclair Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole