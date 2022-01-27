S’informer en santé mentale : association ARGOS 2001, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

S’informer en santé mentale : association ARGOS 2001 27 janvier – 23 juin 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-01-27T14:00:00+01:00 – 2022-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2022-06-23T14:00:00+02:00 – 2022-06-23T17:00:00+02:00

L’association ARGOS 2001, spécialisée dans les troubles de l’humeur et en particulier les troubles bipolaires, vous apporte son expérience et répond à vos questions. Entretien anonyme et sans rendez-vous. De 14h à 17h, les 4ème jeudi et 2ème vendredi du mois.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

14h-17h [CONSEIL] 4ème jeudi et 2ème vendredi du mois. ARGOS 2001, spécialisée dans les troubles de l’humeur et en particulier les troubles bipolaires, répond à vos questions. Medecine – sante – sciences cognitives