S’informer sur la fonction publique, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

S’informer sur la fonction publique 14 septembre 2021 – 29 mai 2026 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-09-14T14:00:00+02:00 – 2021-09-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T10:00:00+02:00 – 2026-05-29T12:30:00+02:00

Cette permanence s’adresse aux personnes qui souhaitent intégrer la fonction publique ou qui souhaitent y effectuer une mobilité interne. Vous pourrez poser vos questions et obtenir des réponses personnalisées sur les différentes voies de recrutement et des conseils pour construire votre parcours dans le secteur public. Quels sont les métiers porteurs ? Comment y accéder ? Quel concours sélectionner et comment s’y préparer ?

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Une permanence de conseil pour poser vos questions sur les voies d’intégration dans la fonction publique.