S’informer sur les métiers de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale., Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
S’informer sur les métiers de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale., Cité des sciences et de l’Industrie, Paris mardi 12 novembre 2019.
S’informer sur les métiers de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Mardi 12 novembre 2019, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2019-11-12T10:00:00+01:00 – 2019-11-12T12:00:00+01:00
Fin : 2019-11-12T10:00:00+01:00 – 2019-11-12T12:00:00+01:00
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
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