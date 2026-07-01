Site Cosserat – Visite libre du baraquement américain – Brewpub La Filature, La Filature, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · La Filature · Amiens
Informations pratiques
Site Cosserat – Visite libre du baraquement américain – Brewpub La Filature 19 et 20 septembre La Filature Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Visite libre du baraquement américain par le Brewpub La Filature au site Cosserat d’Amiens le samedi de 12h à 01h et le dimanche de 12h à 20h. Restauration possible le midi sur réservation au 06.95.17.65.65.
La Filature 200, rue Maberly, 80000 Amiens Amiens 80080 Somme Hauts-de-France
Visite libre du baraquement américain par le Brewpub La Filature au site Cosserat d’Amiens le samedi de 12h à 01h et le dimanche de 12h à 20h. Restauration possible le midi sur réservation au…
© Brewpub La Filature
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