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Site Cosserat – Visite libre du baraquement américain – Brewpub La Filature, La Filature, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · La Filature · Amiens

Site Cosserat – Visite libre du baraquement américain – Brewpub La Filature, La Filature, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Filature
Adresse
200, rue Maberly, 80000 Amiens
Ville
80080 Amiens
Département
Somme

Site Cosserat – Visite libre du baraquement américain – Brewpub La Filature 19 et 20 septembre La Filature Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre du baraquement américain par le Brewpub La Filature au site Cosserat d’Amiens le samedi de 12h à 01h et le dimanche de 12h à 20h. Restauration possible le midi sur réservation au 06.95.17.65.65.

La Filature 200, rue Maberly, 80000 Amiens Amiens 80080 Somme Hauts-de-France
Visite libre du baraquement américain par le Brewpub La Filature au site Cosserat d’Amiens le samedi de 12h à 01h et le dimanche de 12h à 20h. Restauration possible le midi sur réservation au…

© Brewpub La Filature

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