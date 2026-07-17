Site Cosserat – Visites guidées et expositions – CIT-DESSAINT & Mémoire de Sayetteur, Site Cosserat, Amiens

Informations pratiques

Site Cosserat – Visites guidées et expositions – CIT-DESSAINT & Mémoire de Sayetteur 19 et 20 septembre Site Cosserat Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

CIT-DESSAINT vous fait découvrir l’impression et la confection des tissus par une visite de ses ateliers et d’une partie des anciens locaux de l’usine Cosserat les samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

L’association Mémoire de Sayetteur vous propose une présentation commentée du site et de l’histoire de Cosserat, de la chaufferie et de l’ancienne salle des machines les samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. L’association propose également une exposition : « Cosserat, un patrimoine industriel en péril » dans les locaux de CIT-DESSAINT aux mêmes horaires.

Enfin, l’Agence régionale de la langue picarde offre une exposition itinérante sur « La bande dessinée en picard » sur la place et les rues du site (mêmes horaires).

Site Cosserat 200, rue Maberly Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

CIT-DESSAINT vous fait découvrir l’impression et la confection des tissus par une visite de ses ateliers et d’une partie des anciens locaux de l’usine Cosserat les samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 …

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