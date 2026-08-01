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AGENDA · Lormes

Slams/Poésie Lormes

lundi 10 août 2026 · Lormes

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Sous la nouvelle halle
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Lormes

Slams/Poésie

Sous la nouvelle halle Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-10

“Slams/Poésie” à Lormes, sous la nouvelle halle, viens taguer tes mots avec Théo Sigognault et Benoit Di Marco. Atelier.
Inscriptions et infos par téléphone.   .

Sous la nouvelle halle Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 13 84 21 

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English : Slams/Poésie

L’événement Slams/Poésie Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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