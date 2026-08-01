Informations pratiques

Lormes

Slams/Poésie

Sous la nouvelle halle Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

“Slams/Poésie” à Lormes, sous la nouvelle halle, viens taguer tes mots avec Théo Sigognault et Benoit Di Marco. Atelier.

Inscriptions et infos par téléphone. .

Sous la nouvelle halle Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 13 84 21

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English : Slams/Poésie

L’événement Slams/Poésie Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs