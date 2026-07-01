SMARA Carnet de route d’un fou du désert La Charité-sur-Loire
jeudi 23 juillet 2026 · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
SMARA Carnet de route d’un fou du désert
Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Il est à 26 ans, le premier Européen à visiter les ruines de la cité interdite de Smara,dans l’Ouest saharien. Arthur Rimbaud et Isabelle Eberhardt avaient un frère oublié de tous ! Michel Vieuchange était en effet de ces poètes de l’errance qui obéissaient à la
seule injonction du désert. De son aventure, une célébration de l’ailleurs faite d’absolu, nous restent Smara, carnet de route d’un fou du désert ainsi que les photographies de son périple, qui dormaient dans les archives de la médiathèque de Nevers et dont une
exposition accompagnera la lecture.
| Reprise du spectacle présenté lors de Grands Chemins 2025
| Avec Jean-Louis Esclapès & Barnabé Perrotey
| À partir de 12 ans gratuit sur place .
Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 communication@citedumot.fr
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English : SMARA Carnet de route d’un fou du désert
L’événement SMARA Carnet de route d’un fou du désert La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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