Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

SMARA Carnet de route d’un fou du désert

Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Il est à 26 ans, le premier Européen à visiter les ruines de la cité interdite de Smara,dans l’Ouest saharien. Arthur Rimbaud et Isabelle Eberhardt avaient un frère oublié de tous ! Michel Vieuchange était en effet de ces poètes de l’errance qui obéissaient à la

seule injonction du désert. De son aventure, une célébration de l’ailleurs faite d’absolu, nous restent Smara, carnet de route d’un fou du désert ainsi que les photographies de son périple, qui dormaient dans les archives de la médiathèque de Nevers et dont une

exposition accompagnera la lecture.

| Reprise du spectacle présenté lors de Grands Chemins 2025

| Avec Jean-Louis Esclapès & Barnabé Perrotey

| À partir de 12 ans gratuit sur place .

Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 communication@citedumot.fr

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English : SMARA Carnet de route d’un fou du désert

L’événement SMARA Carnet de route d’un fou du désert La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges