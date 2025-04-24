Stage peinture art de la composition trouver l’équilibre Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage peinture art de la composition trouver l’équilibre

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

2026-07-23

Une journée pour aborder les fondamentaux de l’art de la composition en peinture.

La composition est l’organisation de différents éléments dans les limites d’un cadre, afin d’instaurer une attractivité visuelle et de permettre une grande créativité enrichie par la maîtrise de l’équilibre et du récit pictural.

Les différentes formes de compositions, les espaces, lignes, formes, couleurs, valeurs, la hiérarchie des plans, les points focaux, les alignements, les rythmes, le dynamisme des tracés, autant d’aspects qui seront expliqués puis expérimentés tout au long de la journée.

Le matin, nous utiliserons différentes techniques pour exercer le regard et faire tous les tests nécessaires (collages et photos)

L’après-midi sera le temps de la mise en pratique en peinture.

Matériel à prévoir

– peinture acrylique (tout ce que vous avez ou au moins les 3 primaires +

blanc de titane + noir)

– brosses et/ou pinceaux de tailles diverses

– ciseaux ou cutter

– smartphone ou tablette pour prendre des photos de chaque étape

Si vous avez besoin de précisions quant au matériel à prévoir, n’hésitez pas à me contacter.

Matériel fourni

– supports (planches de médium) et apprêt

– papiers cartonnés

– palettes .

Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

