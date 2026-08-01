Informations pratiques

Carnac

Smartphones, IA quels défis pour les familles ?

Centre paroissial de Locmaria Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Jean Pouly, anthropologue du numérique, auteur et conférencier, créateur du Smartphone Show®, un atelier de dialogue sur l’usage des smartphones.

A l’heure de l’adoption fulgurante de l’IA dans le quotidien des familles (travail, vie pratique, scolarité, devoirs) et de

la surexposition aux écrans et aux réseaux sociaux, des défis inédits doivent être relevés par les parents et les éducateurs.

Dans cette conférence, Jean Pouly proposera dans un premier temps d’explorer les différents impacts de cette hyper digitalisation sur notre système cognitif, nos relations, nos décisions, notre vie intérieure et notre corps.

Il proposera ensuite d’adopter une posture techno-critique résolument constructive en proposant des réponses structurantes pour ne pas tomber dans le piège des solutions magiques ou des paniques stériles. .

Centre paroissial de Locmaria Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 08 08

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English :

L’événement Smartphones, IA quels défis pour les familles ? Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon