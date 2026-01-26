SNATCH ! CIE DARUMA Parc du château Mayenne

SNATCH ! CIE DARUMA

Au cœur du public et accompagnées par deux musiciens, quatre danseuses explorent ensemble la force d’oser, de rebondir, de s’élever du sol et de créer une dynamique stimulante et salvatrice.

SNATCH ! ou la tentative nécessaire de se réunir, d’associer nos soulèvements individuels, aussi petits soient-ils, pour en faire un grand mouvement d’ensemble. SNATCH ! ou arracher du possible, du mouvement, à l’immobilité. SNATCH ! ou 35 minutes d’énergie collective !

Chorégraphie Milène Duhameau, avec Milène Duhameau Stéphanie Jardin Félicie Roland Elise Nagy, création et musique Live Marion Lhoutellier et Tom Couineau, regards extérieurs Rachel Dufour et Yan Raballand

Spectacle tout public dès 10 ans Durée 35min .

In the heart of the audience and accompanied by two musicians, four dancers explore together the power of daring, of bouncing, of rising from the ground and creating a stimulating, life-saving dynamic.

