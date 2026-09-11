SNCF Groupe : Destination 1996 : Mission: Impossible fait son cinéma à Gare de l’Est, Gare de l’Est, Paris

Informations pratiques

SNCF Groupe : Destination 1996 : Mission: Impossible fait son cinéma à Gare de l’Est Samedi 19 septembre, 20h00 Gare de l’Est Paris

Limité à 180 personnes par projection

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

À l’occasion du 30ème anniversaire du tout premier volet de la saga culte Mission: Impossible, le pôle Cinéma & Tournages du Groupe SNCF organise un événement exceptionnel : une projection en plein air sur le parvis de la Gare de l’Est. Cet événement grand public pourra accueillir 180 personnes par séance. Le vendredi 18 en VOSTFR avec des prises de parole exclusives et le samedi 19 septembre en VFSTFR.

Le choix de cette œuvre cinématographique illustre le lien qui unit le ferroviaire et le 7ème art depuis ses origines. En mettant en scène le TGV, ce film a projeté le savoir-faire ferroviaire français dans une dimension internationale avec 41 millions d’entrées dans le monde.

C’est l’occasion idéale de partager un grand moment de cinéma avec le public, au cœur d’un site patrimonial majeur de la SNCF. En projetant Mission : Impossible sur le parvis d’une gare historique, le pôle Cinéma & Tournages du Groupe SNCF choisit de raviver le patrimoine technique du TGV en le sortant de sa fonction utilitaire pour en faire un objet de culture populaire.

L’événement illustre également comment nous aidons les cinéastes à réimaginer nos sites et nos matériels : la gare n’est plus seulement un lieu de passage, mais un décor de fiction qui traverse le temps. C’est une manière concrète de montrer que la sauvegarde du patrimoine passe par sa capacité à inspirer les récits de demain et à rester présent dans l’imaginaire collectif.

Gare de l’Est Place du 11 novembre 1918 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France https://www.sncf.com/fr https://patrimoine.sncf.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/projection-plein-air-gare-de-lest/reservation »}] Métro ligne 4,5,7. Bus 31,32,35,39,46,54,56,91. Parking Gare de l’Est. Ligne P

Projection **Mission impossible**

©SNCF Gares&Connexions