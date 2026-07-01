SNCF Voyageurs – Le technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges PIM, vous ouvre exceptionnellement ses portes !, Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoge PIM, Limoges

Informations pratiques

SNCF Voyageurs – Le technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges PIM, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00 Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoge PIM Haute-Vienne

Gratuit. Limité à 15 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite exceptionnelle du Technicentre Nouvelle-Aquitaine

Découvrez les coulisses de la maintenance des trains TER.

Plongez au cœur de l’entretien des 195 rames TER de la région, depuis la manœuvre des trains jusqu’au remplacement de pièces imposantes.

Cette visite d’une heure vous permettra de découvrir un site essentiel au fonctionnement du transport ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine.

Durée de la visite : 1h. Dernier départ à 11h.

Une occasion unique d’explorer un lieu clé du réseau ferroviaire régional.

Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF.

Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoge PIM 46 Rue du Quai Militaire, 87000 Limoges Limoges 87036 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://patrimoine.sncf.com »}]

Visite exceptionnelle du Technicentre Nouvelle-Aquitaine

©Technicentre Nouvelle Aquitaine