So Floyd From Pompeii to Pulse GRAND REX PARIS

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495)

présente

SO

FLOYD – FROM POMPEII TO PULSE

Dès les premières

notes, une évidence s’impose : celle de retrouver l’univers de PINK FLOYD dans

toute son ampleur et son intensité.

Avec SO FLOYD –

FROM POMPEII TO PULSE, Le Concert Extraordinaire invite le public à

[re]découvrir l’ADN des Pink Floyd qui a profondément marqué l’histoire du

rock.

Bien plus qu’un

hommage, le spectacle restitue la richesse, la profondeur et la force

évocatrice d’un répertoire devenu intemporel.

De l’atmosphère

minérale de Pompeii à la dimension spectaculaire de Pulse,

ce voyage trace une ligne musicale claire, faite de contrastes, de tensions, de

fulgurances rock et de paysages sonores inoubliables.

Sur scène, les

textures s’étirent, les silences respirent, les montées s’imposent, jusqu’à

installer cette sensation unique, presque hypnotique, qui a fait la singularité

de Pink Floyd.

Les titres cultes

s’enchaînent: « Echoes », « One of These Days », « Wish You

Were Here », « Time », « Money », « Another Brick in

the Wall », « Shine On You Crazy Diamond »…

Pensé pour les fans

comme pour les néophytes, FROM POMPEII TO PULSE est bien plus qu’un

concert : c’est une expérience totale ; du minimalisme des origines à un

final visuel et sonore saisissant.

Deux heures

d’ascension.

Une expérience

sensorielle rare, intense.

Résolument

FLOYD.

Teaser

: https://youtu.be/k2EmO9fXRRA

SO FLOYD ravive l’essence de Pink Floyd dans un voyage sonore de Pompeii à Pulse. Un enchaînement de titres cultes pour une immersion intense et hypnotique. Une expérience totale, pensée pour tous, résolument Floyd.

Le vendredi 08 janvier 2027

de 20h00 à 22h30

payant

Carré

Or : 105 € – Cat. 1 : 85 € – cat. 2 : 65 €

-25

ans Carré Or : 52.50 € / – 25 ans Cat. 1 : 42.50 € / – 25 ans Cat.2 : 30.50 €

Infos,

Groupes et CE :

Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Public jeunes et adultes. A partir de 45 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-08T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-08T23:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-08T20:00:00+02:00_2027-01-08T22:30:00+02:00

GRAND REX 1, boulevard Poissonnière 75002 PARIS

https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire



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