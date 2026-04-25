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So Floyd From Pompeii to Pulse GRAND REX PARIS

So Floyd From Pompeii to Pulse GRAND REX PARIS

So Floyd From Pompeii to Pulse GRAND REX PARIS vendredi 8 janvier 2027.

Lieu : GRAND REX

Adresse : 1, boulevard Poissonnière

Ville : 75002 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 8 janvier 2027

Fin : vendredi 8 janvier 2027

Tarif : <p>Carré Or : 105 € - Cat. 1 : 85 € - cat. 2 : 65 €</p><p>-25 ans Carré Or : 52.50 € / - 25 ans Cat. 1 : 42.50 € / - 25 ans Cat.2 : 30.50 €</p><p><b>Infos, Groupes et CE</b> : Haracom Tél : 03.21.26.52.94</p>

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495)
présente

SO
FLOYD – FROM POMPEII TO PULSE

Dès les premières
notes, une évidence s’impose : celle de retrouver l’univers de PINK FLOYD dans
toute son ampleur et son intensité.

Avec SO FLOYD –
FROM POMPEII TO PULSE, Le Concert Extraordinaire invite le public à
[re]découvrir l’ADN des Pink Floyd qui a profondément marqué l’histoire du
rock.

Bien plus qu’un
hommage, le spectacle restitue la richesse, la profondeur et la force
évocatrice d’un répertoire devenu intemporel.

De l’atmosphère
minérale de Pompeii à la dimension spectaculaire de Pulse,
ce voyage trace une ligne musicale claire, faite de contrastes, de tensions, de
fulgurances rock et de paysages sonores inoubliables.

Sur scène, les
textures s’étirent, les silences respirent, les montées s’imposent, jusqu’à
installer cette sensation unique, presque hypnotique, qui a fait la singularité
de Pink Floyd.

Les titres cultes
s’enchaînent: « Echoes », « One of These Days », « Wish You
Were Here », « Time », « Money », « Another Brick in
the Wall », « Shine On You Crazy Diamond »…

Pensé pour les fans
comme pour les néophytes, FROM POMPEII TO PULSE est bien plus qu’un
concert : c’est une expérience totale ; du minimalisme des origines à un
final visuel et sonore saisissant.

Deux heures
d’ascension.

Une expérience
sensorielle rare, intense.

Résolument
FLOYD.

Teaser
: https://youtu.be/k2EmO9fXRRA

SO FLOYD ravive l’essence de Pink Floyd dans un voyage sonore de Pompeii à Pulse. Un enchaînement de titres cultes pour une immersion intense et hypnotique. Une expérience totale, pensée pour tous, résolument Floyd.
Le vendredi 08 janvier 2027
de 20h00 à 22h30
payant

Carré
Or : 105 € – Cat. 1 : 85 € – cat. 2 : 65 €

-25
ans Carré Or : 52.50 € / – 25 ans Cat. 1 : 42.50 € / – 25 ans Cat.2 : 30.50 €

Infos,
Groupes et CE :
Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Public jeunes et adultes. A partir de 45 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-08T21:00:00+01:00
fin : 2027-01-08T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-08T20:00:00+02:00_2027-01-08T22:30:00+02:00

GRAND REX 1, boulevard Poissonnière  75002 PARIS
https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire


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