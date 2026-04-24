So Floyd From Pompeii To Pulse Le Grand Rex (cinéma) Paris Vendredi 8 janvier 2027, 20h30 Tarifs :

Carré Or : 105 € – Cat. 1 : 85 € – cat. 2 : 65 €

-25 ans Carré Or : 52.50 € / – 25 ans Cat. 1 : 42.50 € / – 25 ans Cat.2 : 30.50 €

Infos, Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

SO FLOYD ravive l’essence de Pink Floyd dans un voyage sonore de Pompeii à Pulse. Un enchaînement de titres cultes pour une immersion intense et hypnotique.

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495) présente

SO FLOYD – FROM POMPEII TO PULSE

Dès les premières notes, une évidence s’impose : celle de retrouver l’univers de PINK FLOYD dans toute son ampleur et son intensité.

Avec SO FLOYD – FROM POMPEII TO PULSE, Le Concert Extraordinaire invite le public à [re]découvrir l’ADN des Pink Floyd qui a profondément marqué l’histoire du rock.

Bien plus qu’un hommage, le spectacle restitue la richesse, la profondeur et la force évocatrice d’un répertoire devenu intemporel.

De l’atmosphère minérale de Pompeii à la dimension spectaculaire de Pulse, ce voyage trace une ligne musicale claire, faite de contrastes, de tensions, de fulgurances rock et de paysages sonores inoubliables.

Sur scène, les textures s’étirent, les silences respirent, les montées s’imposent, jusqu’à installer cette sensation unique, presque hypnotique, qui a fait la singularité de Pink Floyd.

Les titres cultes s’enchaînent: « Echoes », « One of These Days », « Wish You Were Here », « Time », « Money », « Another Brick in the Wall », « Shine On You Crazy Diamond »…

Pensé pour les fans comme pour les néophytes, FROM POMPEII TO PULSE est bien plus qu’un concert : c’est une expérience totale ; du minimalisme des origines à un final visuel et sonore saisissant.

Deux heures d’ascension.

Une expérience sensorielle rare, intense.

Résolument FLOYD.

Teaser : [https://youtu.be/k2EmO9fXRRA](https://youtu.be/k2EmO9fXRRA)

Site internet : [https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts](https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts)

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-08T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-08T22:30:00.000+01:00

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03.21.26.52.94 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/so-floyd-the-pink-floyd-show-billet/idmanif/649901 https://www.fnacspectacles.com/event/so-floyd-from-pompeii-to-pulse-paris-tournee-le-grand-rex-21330010/

Le Grand Rex (cinéma) 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris Quartier du Mail Paris 75002 Paris



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