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So La Lune La Vapeur Dijon

So La Lune La Vapeur Dijon jeudi 19 novembre 2026.

Lieu : La Vapeur

Adresse : 42 Avenue de Stalingrad

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 19 novembre 2026

Fin : vendredi 20 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5.5 5.5 31 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

So La Lune

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 23:59:00

Date(s) :
2026-11-19

So La Lune FR
Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération. À partir de 2019, il commence à se faire un nom jusqu’à devenir l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : So La Lune

L’événement So La Lune Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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