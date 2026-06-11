So La Lune La Vapeur Dijon
So La Lune La Vapeur Dijon jeudi 19 novembre 2026.
Dijon
So La Lune
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 23:59:00
Date(s) :
2026-11-19
So La Lune FR
Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération. À partir de 2019, il commence à se faire un nom jusqu’à devenir l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : So La Lune
L’événement So La Lune Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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