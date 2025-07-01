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So La Lune, La Vapeur, Dijon

jeudi 19 novembre 2026 · La Vapeur · Dijon

So La Lune, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
La Vapeur
Adresse
42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
https://www.lavapeur.com/programme/so-la-lune

So La Lune Jeudi 19 novembre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

https://www.lavapeur.com/programme/so-la-lune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:59:00+01:00

So La Lune/ FR
Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération. À partir de 2019, il commence à se faire un nom jusqu’à devenir l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/so-la-lune »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”
Concert, rap La Vapeur Dijon

DR

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