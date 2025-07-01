So La Lune, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

So La Lune Jeudi 19 novembre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

https://www.lavapeur.com/programme/so-la-lune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:59:00+01:00

So La Lune/ FR

Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération. À partir de 2019, il commence à se faire un nom jusqu’à devenir l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/so-la-lune »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, rap La Vapeur Dijon

DR