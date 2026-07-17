Société des antiquaires de Picardie., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Société des antiquaires de Picardie. 19 et 20 septembre Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des salles et rencontre avec les membres de l’association présents sur place.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Visite libre des salles et rencontre avec les membres de l’association présents sur place.

© Gauthier Gillmann