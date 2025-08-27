Sofaï & The brigands acoustic trio Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Sofaï & The brigands acoustic trio Rue Saint-Pierre le Vif Sens vendredi 29 mai 2026.

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Sofaï est une de ces chanteuses instrumentiste au caractère bien trempé, une routarde guitare en bandoulière.

C’est aussi et surtout un incontestable talent d’auteur-compositeur, dotée d’une présence hors norme sur scène… et d’une voix… quelle voix chaude, douce, rauque, modulable à souhait…

Enfant du Folk-Rock, du Blues teinté de Soul et de Rythm & Blues… sa musique est un soigneux mélange, unique, de toutes ces influences qui l’ont bercées.

Elle se présentera en trio acoustique avec

Mar Todani guitariste (Big Joe Turner) la précision incarnée et un jeu de guitare aérien

Tom Fremont guitariste (Grand Corps Malade Koritni JB Guegan etc) incontournable pour ses riffs catchy et ses choeurs

Entracte et buvette .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606reed-and-blues@orange.fr

