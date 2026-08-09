Soirée 100% eurotrance à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

PANTEROS666, 100% EUROTRANCE SHOW

Après une première spectaculaire à Dour Festival en 2025, Panteros666 dévoilera son headline show à Paris, intitulé « 100% Eurotrance »

Accompagné de son MC Die Klar, Panteros666 va repousser toutes les limites de son show avec : des visuels 3D inédits, une scénographie Y2K, des hits trance des années 90s/2000s révisités, de l’eurodance, et de la hard dance !

Enfilez vos baggys, vos lunettes de vitesse cette fois-ci la fête n’aura aucune limite.

Vendredi 11 septembre 2026, Panteros666 est à La Machine pour un show Y2K full eurotrance !

Le vendredi 11 septembre 2026

de 23h59 à 06h00

payant

De 17 à 23 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T02:59:00+02:00

fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T23:59:00+02:00_2026-09-11T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/panteros666-presente-100-eurotrance-paris/ https://fb.me/e/4wblmZvFF https://fb.me/e/4wblmZvFF



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

