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Soirée 100% eurotrance à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

samedi 12 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

Soirée 100% eurotrance à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 17 à 23 euros.</p>

PANTEROS666, 100% EUROTRANCE SHOW

Après une première spectaculaire à Dour Festival en 2025, Panteros666 dévoilera son headline show à Paris, intitulé « 100% Eurotrance »

Accompagné de son MC Die Klar, Panteros666 va repousser toutes les limites de son show avec : des visuels 3D inédits, une scénographie Y2K, des hits trance des années 90s/2000s révisités, de l’eurodance, et de la hard dance !

Enfilez vos baggys, vos lunettes de vitesse cette fois-ci la fête n’aura aucune limite.

Vendredi 11 septembre 2026, Panteros666 est à La Machine pour un show Y2K full eurotrance !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 23h59 à 06h00
payant

De 17 à 23 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:59:00+02:00
fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T23:59:00+02:00_2026-09-11T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/panteros666-presente-100-eurotrance-paris/ https://fb.me/e/4wblmZvFF https://fb.me/e/4wblmZvFF


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