Soirée 100% eurotrance à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
samedi 12 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
PANTEROS666, 100% EUROTRANCE SHOW
Après une première spectaculaire à Dour Festival en 2025, Panteros666 dévoilera son headline show à Paris, intitulé « 100% Eurotrance »
Accompagné de son MC Die Klar, Panteros666 va repousser toutes les limites de son show avec : des visuels 3D inédits, une scénographie Y2K, des hits trance des années 90s/2000s révisités, de l’eurodance, et de la hard dance !
Enfilez vos baggys, vos lunettes de vitesse cette fois-ci la fête n’aura aucune limite.
Vendredi 11 septembre 2026, Panteros666 est à La Machine pour un show Y2K full eurotrance !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 23h59 à 06h00
payant
De 17 à 23 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:59:00+02:00
fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T23:59:00+02:00_2026-09-11T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/panteros666-presente-100-eurotrance-paris/ https://fb.me/e/4wblmZvFF https://fb.me/e/4wblmZvFF
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