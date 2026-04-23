Soirée 70’s-80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine
Soirée 70’s-80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine dimanche 3 mai 2026.
Pagney-derrière-Barine
Soirée 70’s-80’s Chez Paulette
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 22:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Suite à une anomalie spatio-temporelle totalement non maîtrisée, Chez Paulette se transforme en zone rock des années 70/80.
Article 1 Toute personne entrant accepte de danser. Même un peu. Même mal.
Article 2 Dire je ne connais pas est inutile. Tu vas chanter quand même.
Article 3 Les solos de air guitar (peu importe la marque) sont fortement encouragés.
Article 4 La gêne est tolérée uniquement les 5 premières minutes.
Effets secondaires constatés
– chanter faux mais fort
– glissade de hanches, huile fortement recommandée
– souvenirs flous mais excellents
– maux de tête éventuels
Ouverture de la faille à 22h.
Viens comme t’es … la réalité fera le reste !Tout public
8 .
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
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English :
Following a totally uncontrolled space-time anomaly, Chez Paulette is transformed into a 70s/80s rock zone.
Article 1: All guests agree to dance. Even a little. Even badly.
Article 2: Saying I don’t know is useless. You’re going to sing anyway.
Article 3: Air guitar solos (any brand) are strongly encouraged.
Article 4 Interference is tolerated for the first 5 minutes only.
Observed side effects:
– singing out of tune but loud
– hip slipping, oil highly recommended
– blurred but excellent memories
– possible headaches
Rift opens at 10pm.
Come as you are… reality will do the rest!
L’événement Soirée 70’s-80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES
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