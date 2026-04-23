Pagney-derrière-Barine

Soirée 70’s-80’s Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 22:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Suite à une anomalie spatio-temporelle totalement non maîtrisée, Chez Paulette se transforme en zone rock des années 70/80.

Article 1 Toute personne entrant accepte de danser. Même un peu. Même mal.

Article 2 Dire je ne connais pas est inutile. Tu vas chanter quand même.

Article 3 Les solos de air guitar (peu importe la marque) sont fortement encouragés.

Article 4 La gêne est tolérée uniquement les 5 premières minutes.

Effets secondaires constatés

– chanter faux mais fort

– glissade de hanches, huile fortement recommandée

– souvenirs flous mais excellents

– maux de tête éventuels

Ouverture de la faille à 22h.

Viens comme t’es … la réalité fera le reste !Tout public

8 .

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

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English :

Following a totally uncontrolled space-time anomaly, Chez Paulette is transformed into a 70s/80s rock zone.

Article 1: All guests agree to dance. Even a little. Even badly.

Article 2: Saying I don’t know is useless. You’re going to sing anyway.

Article 3: Air guitar solos (any brand) are strongly encouraged.

Article 4 Interference is tolerated for the first 5 minutes only.

Observed side effects:

– singing out of tune but loud

– hip slipping, oil highly recommended

– blurred but excellent memories

– possible headaches

Rift opens at 10pm.

Come as you are… reality will do the rest!

L’événement Soirée 70’s-80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES