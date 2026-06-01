Soirée Ado avenue du 8 mai 1945 Lormes
Soirée Ado avenue du 8 mai 1945 Lormes samedi 20 juin 2026.
Lormes
Soirée Ado
avenue du 8 mai 1945 Relais des Futurs Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
“Soirée Ado” à Lormes. De 17h à 22h30 au Relai.s des Futurs, de 11 à 16 ans. Prix libre à partir de 5€ (entrée,repas et boisson compris). .
avenue du 8 mai 1945 Relais des Futurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Ado
L’événement Soirée Ado Lormes a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- LORMUSIC Place François Mitterrand Lormes 20 juin 2026
- Ateliers de Création de Bijoux Place François Mitterrand Lormes 24 juin 2026
- Visite commentée de la ville de Lormes Office de Tourisme Lormes 7 juillet 2026
- Course de Côte Lormes Lormes 11 juillet 2026
- Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… hameaux du villages Lormes 11 juillet 2026