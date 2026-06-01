Soirée Ado avenue du 8 mai 1945 Lormes

Lormes

Soirée Ado

avenue du 8 mai 1945 Relais des Futurs Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

“Soirée Ado” à Lormes. De 17h à 22h30 au Relai.s des Futurs, de 11 à 16 ans. Prix libre à partir de 5€ (entrée,repas et boisson compris). .

avenue du 8 mai 1945 Relais des Futurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com

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English : Soirée Ado

L’événement Soirée Ado Lormes a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs