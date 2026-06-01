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Soirée Ado avenue du 8 mai 1945 Lormes

Soirée Ado avenue du 8 mai 1945 Lormes samedi 20 juin 2026.

Lieu : avenue du 8 mai 1945

Adresse : Relais des Futurs

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lormes

Soirée Ado

avenue du 8 mai 1945 Relais des Futurs Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :
2026-06-20

“Soirée Ado” à Lormes. De 17h à 22h30 au Relai.s des Futurs, de 11 à 16 ans. Prix libre à partir de 5€ (entrée,repas et boisson compris).   .

avenue du 8 mai 1945 Relais des Futurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   info@lerelaisdesfuturs.com

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English : Soirée Ado

L’événement Soirée Ado Lormes a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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