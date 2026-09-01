Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Soirée AéroRun

Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre 2026 à 19h30

Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine et à l’occasion des 90 ans de l’Aéroport International le Touquet Elisabeth II,

Venez participer à la première édition de l’AéroRun.

Une course unique, dans le cadre exceptionnel de l’Aéroport.

Organisée en partenariat avec le TAC Athlétisme du Touquet.

Frais d’inscription 12 € par personne

Une partie des bénéfices sera reversée à l’œuvre caritative Rêve de Gosse

Inscription au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com .

Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 82 28 touquetaeroclub@gmail.com

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English :

L’événement Soirée AéroRun Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage