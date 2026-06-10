Soirée annuelle des IPSA Alumni Café pano Paris Jeudi 25 juin, 18h30

Soirée annuelle des IPSA Alumni, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T23:59:00.000+02:00

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Café pano Pont Alexandre III, 75007 Paris Paris



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