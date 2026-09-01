Soirée Art et paysannerie Crozant
jeudi 17 septembre 2026 · Crozant
Informations pratiques
Crozant
Soirée Art et paysannerie
Changotin Crozant Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
18h ouverture des portes, 18h30 reterrestration performance poétique à la faux, 19h30 lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de Jean Giono par la Cie Nous nous sommes tant aimés
Lecture concert / crêpes bio buvette
Tarif 8€
Réservation bienvenue lesblaireautins@proton.me ou artistique@nousnoussommestantaimes.com .
Changotin Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine lesblaireautins@proton.me
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English : Soirée Art et paysannerie
L’événement Soirée Art et paysannerie Crozant a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Pays Dunois
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