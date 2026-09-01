UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crozant

Soirée Art et paysannerie Crozant

jeudi 17 septembre 2026 · Crozant

Soirée Art et paysannerie Crozant

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Changotin
Ville
23160 Crozant
Département
Creuse
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Crozant

Soirée Art et paysannerie

Changotin Crozant Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

18h ouverture des portes, 18h30 reterrestration performance poétique à la faux, 19h30 lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de Jean Giono par la Cie Nous nous sommes tant aimés
Lecture concert / crêpes bio buvette
Tarif 8€
Réservation bienvenue lesblaireautins@proton.me ou artistique@nousnoussommestantaimes.com   .

Changotin Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine   lesblaireautins@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Art et paysannerie

L’événement Soirée Art et paysannerie Crozant a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Pays Dunois

À voir aussi à Crozant (Creuse)