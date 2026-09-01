Informations pratiques

Crozant

Soirée Art et paysannerie

Changotin Crozant Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

18h ouverture des portes, 18h30 reterrestration performance poétique à la faux, 19h30 lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de Jean Giono par la Cie Nous nous sommes tant aimés

Lecture concert / crêpes bio buvette

Tarif 8€

Réservation bienvenue lesblaireautins@proton.me ou artistique@nousnoussommestantaimes.com .

Changotin Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine lesblaireautins@proton.me

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English : Soirée Art et paysannerie

L’événement Soirée Art et paysannerie Crozant a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Pays Dunois