Soirée astrale #20 Été 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Soirée astrale #20 Été

Samedi 20 juin 2026 de 19h à 22h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

2026-06-20

Les Soirées astrales célèbrent au 3 bis f l’entrée dans chaque nouvelle saison à travers le rituel d’une soirée d’expérimentations artistiques partagées, parcours dans et autour du jardin d’art et d’essai.

Performance de Mohammed Laouli. Lecture de ludovic hadjeras .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 mediation@3bisf.com

English :

Les Soire?es astrales at 3 bis f celebrate the start of each new season with a ritual evening of shared artistic experimentation in and around the art garden.

