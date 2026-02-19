Soirée astrale #20 Été 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence
Soirée astrale #20 Été 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence samedi 20 juin 2026.
Soirée astrale #20 Été
Samedi 20 juin 2026 de 19h à 22h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les Soirées astrales célèbrent au 3 bis f l’entrée dans chaque nouvelle saison à travers le rituel d’une soirée d’expérimentations artistiques partagées, parcours dans et autour du jardin d’art et d’essai.
Performance de Mohammed Laouli. Lecture de ludovic hadjeras .
3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 mediation@3bisf.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Soire?es astrales at 3 bis f celebrate the start of each new season with a ritual evening of shared artistic experimentation in and around the art garden.
L’événement Soirée astrale #20 Été Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence