Soirée Beaujolais nouveau La Celle-Condé

La Celle-Condé Cher

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

2026-11-21

Le comité des fêtes participe aussi au Beaujolais Nouveau en vous proposant cette soirée dégustation.

En famille ou entre amis, passez une soirée conviviale lors de la soirée beaujolais nouveau, accompagné de gourmandises à ne pas rater !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 21 19 04

English :

The Comité des fêtes is also taking part in the Beaujolais Nouveau festival with this tasting evening.

