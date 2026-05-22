Soirée Blanche du Château de la Gaude Château de la Gaude Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Soirée Blanche du Château de la Gaude

Du 02/06 au 20/06/2026, tous les jours. Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 185 – 185 – 185 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-02

Le Château de la Gaude organise la première édition de sa Soirée Blanche. Un nouveau rendez-vous à la lueur des étoiles provençales qui promet de faire date !

Dans un décor féérique, partagez une parenthèse estivale sous le signe du raffinement et de la convivialité.



Tout au long de la soirée, profitez de généreux buffets à discrétion disséminés dans les jardins de l’orangerie du domaine. Recettes méditerranéennes, assiettes réalisées sous vos yeux, douceurs sucrées… une expérience gourmande à accompagner des vins du domaine, servis à discrétion.



Côté ambiance, la soirée sera rythmée par des performances artistiques live et de nombreuses surprises afin de rendre cette nuit d’été encore plus mémorable…



Une soirée élégante, festive et bientôt iconique vous attend au Château de la Gaude. .

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30 reservations@chateaudelagaude.com

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English :

Château de la Gaude organizes the first edition of its Soirée Blanche. A new starlit event that promises to make history!

L’événement Soirée Blanche du Château de la Gaude Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence