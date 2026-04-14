Soirée Blanche Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Soirée Blanche

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-28 03:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Comme tous les samedis soir en Juin, Préparez vous pour une soirée incroyable en plein air! 19h Restauration et buvette sur place, nombreuses tables abritées, ambiance familiale et festive avec soirée DJ à partir de 22h. Ambiance année 80 à nos jour. Idéal pour les famille.Entrée gratuite avant 22h. Sans réservation.

White Festival la soirée incontournable de l’été ! Dress code blanc, 2 DJs, ambiance festive, musique et convivialité jusqu’au bout de la nuit. .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

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English : Soirée Blanche

L’événement Soirée Blanche Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !