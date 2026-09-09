Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
mardi 13 octobre 2026 · Mains d'Œuvres · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres Mardi 13 octobre, 19h30 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T19:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T19:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00
Venez tester vos connaissances musicales !
Les équipes de Mains d’Œuvres et leurs ami·es mettent à l’épreuve votre culture musicale.
Venez nombreux·ses pour impressionner tout le monde en criant le nom de vos artistes préféré·e·s et partager un moment convivial autour de la musique.
Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2469942623429334/ »}]
Venez tester vos connaissances musicales ! Cour des Myrtilles Jeux
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