Soirée Braquage : Espaces Métamorphosés, L’Hybride, Lille

Soirée Braquage : Espaces Métamorphosés Jeudi 4 juin, 20h30 L’Hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00

Projetés en 16mm et Super 8, ces films explorent le lien entre les techniques du cinéma et la représentation de l’espace. Captations, fragmentations, colorisations et métamorphoses en tout genre composent ce programme où les images interrogent notre perception de l’espace.

Dès 14 ans.

Durée de la projection : 1h10 env. Pause à mi-parcours.

En présence de Sébastien Ronceray, co-fondateur de l’association Braquage.

Avant la séance, l’association Braquage vous propose un atelier gratuit d’intervention sur pellicule à partir de films dansés, à L’hybride (17h30).

Au cours de cet atelier, participez à un film collectif en apprenant à dessiner, peindre ou gratter sur une bande de pellicule. Vous concevrez ainsi le fond, le rythme et les couleurs de la pellicule. Le film sera ensuite monté et projeté avec un projecteur pour pellicule 16mm !

Attention : nombre de places limité.

Sur inscription uniquement : reseaux@rencontres-audiovisuelles.org

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

> Toutes les infos

> Billetterie

L’Hybride 18 Rue Gosselet 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/494-SOIREE-BRAQUAGE-ESPACES-METAMORPHOSES »}] [{« link »: « mailto:reseaux@rencontres-audiovisuelles.org »}, {« link »: « https://lhybride.org/soiree-braquage-espaces-metamorphoses/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/494-SOIREE-BRAQUAGE-ESPACES-METAMORPHOSES »}]

En lien avec le programme de video mapping immersif ILLUSIONS, Braquage propose un programme de courts métrages expérimentaux autour de la transformation des espaces.