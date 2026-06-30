Informations pratiques

Aix-en-Provence

Soirée Chérie FM

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h30 à 21h30. Place François Villon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

En partenariat avec avec Chérie FM, les Allées vous propose la soirée Chérie génération 2000! La soirée officielle. Passez en mode 2000 avec vos titres préférés! Animé par un DJ.Familles

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Place François Villon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In partnership with Chérie FM, Les Allées presents the Chérie Generation 2000 party! The official event. Get into the 2000s spirit with your favorite tracks! Hosted by a DJ.

L’événement Soirée Chérie FM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence