Soirée choucroute et Karaoké avec Vicq’Envies Vicq-sur-Breuilh
Soirée choucroute et Karaoké avec Vicq’Envies Vicq-sur-Breuilh samedi 17 octobre 2026.
Soirée choucroute et Karaoké avec Vicq’Envies
Salle des fêtes Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soirée choucroute et karaoké organisé par Vicq’Envies .
Salle des fêtes Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 66 74 35
English : Soirée choucroute et Karaoké avec Vicq’Envies
German : Soirée choucroute et Karaoké avec Vicq’Envies
Italiano :
Espanol : Soirée choucroute et Karaoké avec Vicq’Envies
L’événement Soirée choucroute et Karaoké avec Vicq’Envies Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Briance Sud Haute-Vienne