Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès
vendredi 31 juillet 2026 · Place Jasmin · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Soirée Cinéma d’Ailleurs
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Soirée autour de 2 films en versions étrangères
Le garçon qui faisait danser les collines (2026 1h39 VO Macédonien)
Une année italienne (2026 1h42 VO Italien)
1er film à 18h30 et 2ème film à 21h
Buffet offert entre les 2 films.
Soirée autour de 2 films en versions étrangères
Le garçon qui faisait danser les collines (2026 1h39 VO Macédonien), comédie dramatique de Georgi M. Unkovski.
Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ?
Une année italienne (2026 1h42 VO Italien), comédie dramatique de Laura Samani.
Septembre 2007. Fred, jeune Suédoise de dix-sept ans, emménage à Trieste et commence une année de terminale au lycée technique de la ville. Seule fille de sa classe, elle se retrouve au centre de l’attention, en particulier de celle d’un trio inséparable de garçons.
1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.
Buffet offert entre les deux films. .
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14
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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs
An evening featuring two films in their original foreign-language versions:
The Boy Who Made the Hills Dance (2026 1h39 Original Macedonian version)
An Italian Year (2026 1h42 Original Italian)
First film at 6:30 p.m. and second film at 9:00 p.m.
Complimentary buffet served between the two films.
L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur de Bastides
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