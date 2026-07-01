Informations pratiques

Montrichard Val de Cher

Soirée Concert au domaine mérieau

69 Route de Vierzon Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le Domaine Mérieau à Montrichard vous propose une soirée concert le jeudi 23 juillet à partir de 19h avec Joe’s Corner Blues & Soul.

Le Domaine Mérieau à Montrichard vous propose une soirée concert le jeudi 23 juillet à partir de 19h avec Joe’s Corner Blues & Soul. Réservations obligatoires au 02 54 32 14 23 ou par mail info@merieau.com. Au Menu Buffet dinatoire 25€/pers. hors boissons. Vins au verre ou bouteille. 25 .

69 Route de Vierzon Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 14 23 info@merieau.com

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English :

The Domaine M%E9rieau in Montrichard invites you to a concert on Thursday, July 23, starting at 7 p.m., featuring Joe’s Corner Blues & Soul.

L’événement Soirée Concert au domaine mérieau Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Sud Val de Loire