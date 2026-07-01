Soirée Concert au domaine mérieau Montrichard Val de Cher
jeudi 23 juillet 2026 · Montrichard Val de Cher
Informations pratiques
Montrichard Val de Cher
Soirée Concert au domaine mérieau
69 Route de Vierzon Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le Domaine Mérieau à Montrichard vous propose une soirée concert le jeudi 23 juillet à partir de 19h avec Joe’s Corner Blues & Soul.
Le Domaine Mérieau à Montrichard vous propose une soirée concert le jeudi 23 juillet à partir de 19h avec Joe’s Corner Blues & Soul. Réservations obligatoires au 02 54 32 14 23 ou par mail info@merieau.com. Au Menu Buffet dinatoire 25€/pers. hors boissons. Vins au verre ou bouteille. 25 .
69 Route de Vierzon Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 14 23 info@merieau.com
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English :
The Domaine M%E9rieau in Montrichard invites you to a concert on Thursday, July 23, starting at 7 p.m., featuring Joe’s Corner Blues & Soul.
L’événement Soirée Concert au domaine mérieau Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Sud Val de Loire
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