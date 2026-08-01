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AGENDA · Langeac

Soirée concert avec Moonshiners Spirit Quai Voltaire Langeac

samedi 22 août 2026 · Quai Voltaire · Langeac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Quai Voltaire
Adresse
Les copains d'abord
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Soirée concert avec Moonshiners Spirit

Quai Voltaire Les copains d’abord Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert au restaurantLes Copains d’abord à Langeac avec Moonshiners spirit.
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Quai Voltaire Les copains d’abord Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 50 75 58  lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr

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English :

Concert at the restaurant Les Copains d’abord %E0 in Langeac featuring Moonshiners Spirit.

L’événement Soirée concert avec Moonshiners Spirit Langeac a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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