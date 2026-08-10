Spectacle de magie et concert avec les Moonshiners rue leo lagrange Langeac
mercredi 19 août 2026 · rue leo lagrange · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Spectacle de magie et concert avec les Moonshiners
rue leo lagrange Centre culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Participation libre au profit des actions solidaires.
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rue leo lagrange Centre culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 50 75 58 lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr
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English :
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L’événement Spectacle de magie et concert avec les Moonshiners Langeac a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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