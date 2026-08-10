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AGENDA · Langeac

Spectacle de magie et concert avec les Moonshiners rue leo lagrange Langeac

mercredi 19 août 2026 · rue leo lagrange · Langeac

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
rue leo lagrange
Adresse
Centre culturel
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Spectacle de magie et concert avec les Moonshiners

rue leo lagrange Centre culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Participation libre au profit des actions solidaires.
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rue leo lagrange Centre culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 50 75 58  lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr

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English :

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L’événement Spectacle de magie et concert avec les Moonshiners Langeac a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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