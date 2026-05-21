Stage de technique vocale | Michal Okon Centre Culturel Langeac

Langeac

Stage de technique vocale | Michal Okon

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 180 EUR

180€ stage seul, si non adhérent

160€ stage seul, si adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:30:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

L’Association Chantons en Val d’Allier organise un stage de technique vocale avec la cantatrice soprano internationale, Michal Okon, au Centre Culturel de Langeac. L’objectif est de gagner confiance dans vos capacités à bien chanter.

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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 40 13 maryvonnegautier43@gmail.com

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English :

The Association Chantons en Val d’Allier is organizing a vocal technique workshop with international soprano singer Michal Okon at the Langeac Cultural Center. The aim is to gain confidence in your ability to sing well.

L’événement Stage de technique vocale | Michal Okon Langeac a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier