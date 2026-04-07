SORTIE NATURE | Descente en canoë de l’Allier Langeac
SORTIE NATURE | Descente en canoë de l’Allier Langeac mardi 18 août 2026.
Langeac
SORTIE NATURE | Descente en canoë de l’Allier
BASE ILE D’AMOUR Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Pagayer au fil de l’Allier pour une aventure familiale pleine de rires et d’éclaboussures!
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BASE ILE D’AMOUR Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@tonic-aventure.fr
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English :
Paddle along the Allier for a family adventure full of laughter and splashes!
L’événement SORTIE NATURE | Descente en canoë de l’Allier Langeac a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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