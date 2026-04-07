Langeac

SORTIE NATURE | Descente en canoë de l’Allier

BASE ILE D’AMOUR Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Pagayer au fil de l’Allier pour une aventure familiale pleine de rires et d’éclaboussures!

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BASE ILE D’AMOUR Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@tonic-aventure.fr

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English :

Paddle along the Allier for a family adventure full of laughter and splashes!

L’événement SORTIE NATURE | Descente en canoë de l’Allier Langeac a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier