Soirée concert, La Combine, La Grand-Combe
Soirée concert, La Combine, La Grand-Combe vendredi 24 avril 2026.
Soirée concert Vendredi 24 avril, 18h30 La Combine Gard
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00
La Combine Avenue Nelson Mandela, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 67 46 95 »}]
Organisée par l’association “Oouh Yeah !”, avec Nestter Donuts (flamenco trash) et Bisous Mamie (duo electro’rock). Concert Musique
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