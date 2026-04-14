Soirée concert, La Combine, La Grand-Combe

Soirée concert Vendredi 24 avril, 18h30 La Combine Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00

La Combine Avenue Nelson Mandela, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 67 46 95 »}]

Organisée par l’association “Oouh Yeah !”, avec Nestter Donuts (flamenco trash) et Bisous Mamie (duo electro’rock). Concert Musique