Informations pratiques

Langeac

Soirée concert

pinnochio Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Concert au Pinnochio à Langeac avec Moonshiners.

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pinnochio Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 50 75 58 lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr

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English :

Concert at Pinnochio %E0 Langeac with Moonshiners.

L’événement Soirée concert Langeac a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier