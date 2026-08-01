AGENDA · Langeac
Soirée concert Langeac
jeudi 20 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Soirée concert
pinnochio Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Concert au Pinnochio à Langeac avec Moonshiners.
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pinnochio Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 50 75 58 lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr
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English :
Concert at Pinnochio %E0 Langeac with Moonshiners.
L’événement Soirée concert Langeac a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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