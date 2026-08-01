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AGENDA · Langeac

Soirée concert Langeac

jeudi 20 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
pinnochio
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Soirée concert

pinnochio Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Concert au Pinnochio à Langeac avec Moonshiners.
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pinnochio Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 50 75 58  lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr

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English :

Concert at Pinnochio %E0 Langeac with Moonshiners.

L’événement Soirée concert Langeac a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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