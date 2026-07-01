Soirėe concerts salle des fêtes Plateau d’Hauteville

Informations pratiques

Plateau d’Hauteville

Soirėe concerts

salle des fêtes cormaranche en bugey Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Concerts Samedi 25 juillet à la salle des fêtes de Cormaranche ! Avec Bazaar (rock’n girl), Binamė (punk) et Couscous Machine (DJ set). Frites, crêpes et buvette sur place.

Venez nombreux !

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salle des fêtes cormaranche en bugey Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bugeyctrip@gmail.com

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English :

Concerts? Saturday, July 25, at the Cormaranche festival hall! Featuring Bazaar (rock ‘n’ girl), Binam? (punk), and Couscous Machine (DJ set). French fries, crêpes, and refreshments available on site.

Come one, come all!

L’événement Soirėe concerts Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey