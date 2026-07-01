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AGENDA · Plateau d'Hauteville

Soirėe concerts salle des fêtes Plateau d’Hauteville

samedi 25 juillet 2026 · salle des fêtes · Plateau d'Hauteville

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
salle des fêtes
Adresse
cormaranche en bugey
Ville
01110 Plateau d'Hauteville
Département
Ain
Tarif

Plateau d’Hauteville

Soirėe concerts

salle des fêtes cormaranche en bugey Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Concerts Samedi 25 juillet à la salle des fêtes de Cormaranche ! Avec Bazaar (rock’n girl), Binamė (punk) et Couscous Machine (DJ set). Frites, crêpes et buvette sur place.
Venez nombreux !
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salle des fêtes cormaranche en bugey Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   bugeyctrip@gmail.com

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English :

Concerts? Saturday, July 25, at the Cormaranche festival hall! Featuring Bazaar (rock ‘n’ girl), Binam? (punk), and Couscous Machine (DJ set). French fries, crêpes, and refreshments available on site.
Come one, come all!

L’événement Soirėe concerts Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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