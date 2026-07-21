Soirée concerts Punk Rock for Rêveurs La Barroise Bar-le-Duc
samedi 17 avril 2027 · La Barroise · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Soirée concerts Punk Rock for Rêveurs
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
25.99
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-17 16:00:00
fin : 2027-04-17
Date(s) :
2027-04-17
Après une première édition organisée en 2023, Punk Rock for Rêveurs revient pour une deuxième soirée dédiée aux amateurs de punk rock, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir cet univers musical énergique et convivial.
Rendez-vous pour une grande soirée de concerts réunissant pas moins de 8 groupes sur scène
Revolver
La Consigne
1984
Skarface
Ring of Cash
Charge 69
Tulaviok
Hommage à Parabellum
Huit heures de concert non-stop pour tous les rêveurs !
Informations pratiques
– Ouverture des portes à 16h
– Buvette et restauration sur place
– Parkings gratuits sur place et à proximité de la salle.Tout public
25.99 .
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49
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English :
Following its first edition in 2023, Punk Rock for R%EAveurs returns for a second night dedicated to punk rock fans, as well as to anyone who wants to discover this energetic and welcoming musical scene.
Join us for a great night of concerts featuring no fewer than 8 bands on stage:
Revolver
La Consigne
1984
Skarface
Ring of Cash
Charge 69
Tulaviok
Tribute to Parabellum
Eight hours of non-stop music for all music lovers!
Practical information:
– Doors open at 4:00 p.m.
– Refreshments and food available on site
– Free parking on site and near the venue.
L’événement Soirée concerts Punk Rock for Rêveurs Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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