Soirée concerts Punk Rock for Rêveurs La Barroise Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Soirée concerts Punk Rock for Rêveurs

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

25.99

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-17 16:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Après une première édition organisée en 2023, Punk Rock for Rêveurs revient pour une deuxième soirée dédiée aux amateurs de punk rock, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir cet univers musical énergique et convivial.

Rendez-vous pour une grande soirée de concerts réunissant pas moins de 8 groupes sur scène

Revolver

La Consigne

1984

Skarface

Ring of Cash

Charge 69

Tulaviok

Hommage à Parabellum

Huit heures de concert non-stop pour tous les rêveurs !

Informations pratiques

– Ouverture des portes à 16h

– Buvette et restauration sur place

– Parkings gratuits sur place et à proximité de la salle.Tout public

25.99 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49

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English :

Following its first edition in 2023, Punk Rock for R%EAveurs returns for a second night dedicated to punk rock fans, as well as to anyone who wants to discover this energetic and welcoming musical scene.

Join us for a great night of concerts featuring no fewer than 8 bands on stage:

Revolver

La Consigne

1984

Skarface

Ring of Cash

Charge 69

Tulaviok

Tribute to Parabellum

Eight hours of non-stop music for all music lovers!

Practical information:

– Doors open at 4:00 p.m.

– Refreshments and food available on site

– Free parking on site and near the venue.

L’événement Soirée concerts Punk Rock for Rêveurs Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE