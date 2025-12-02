Soirée contes avec la Cie Luciole et Grillon Médiathèque Pierre Menanteau Luçon

Soirée contes avec la Cie Luciole et Grillon

Médiathèque Pierre Menanteau 3 rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Nuits de la lecture

Un tour d’histoires et de musiques faisant la part belle au suspens et à l’imaginaire de la peur. Les spectateurs et spectatrices embarquent dans un drôle de voyage où se rencontrent une version perse du conte de la porte interdite (Barbe bleue…), un mythe amérindien déroutant ou encore l’étrange histoire d’un chemin creux du bocage vendéen. Par sa richesse et son timbre, le violoncelle participe à la création d’une ambiance captivante et frémissante. Il devient même un personnage à part entière quand il arrive chez la sorcière…

English :

Reading Nights

