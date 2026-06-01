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Soirée dansante et karaoké L’Île aux Oiseaux Guern

Soirée dansante et karaoké L’Île aux Oiseaux Guern samedi 27 juin 2026.

Lieu : L'Île aux Oiseaux

Adresse : Corn er pont

Ville : 56310 Guern

Département : Morbihan

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Guern

Soirée dansante et karaoké

L’Île aux Oiseaux Corn er pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Soirée dansante et karaoké animé par un DJ, James Votre événement ciel.
Dîner rougail saucisses (+ dessert panna cotta et coulis de fruits rouges ou caramel au beurre salé).   .

L’Île aux Oiseaux Corn er pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54 

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English :

L’événement Soirée dansante et karaoké Guern a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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