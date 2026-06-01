Soirée dansante et karaoké L’Île aux Oiseaux Guern
Soirée dansante et karaoké L’Île aux Oiseaux Guern samedi 27 juin 2026.
Guern
Soirée dansante et karaoké
L’Île aux Oiseaux Corn er pont Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée dansante et karaoké animé par un DJ, James Votre événement ciel.
Dîner rougail saucisses (+ dessert panna cotta et coulis de fruits rouges ou caramel au beurre salé). .
L’Île aux Oiseaux Corn er pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54
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English :
L’événement Soirée dansante et karaoké Guern a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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