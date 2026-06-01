Soirée dansante et karaoké L’Île aux Oiseaux Guern

Guern

Soirée dansante et karaoké

L’Île aux Oiseaux Corn er pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée dansante et karaoké animé par un DJ, James Votre événement ciel.

Dîner rougail saucisses (+ dessert panna cotta et coulis de fruits rouges ou caramel au beurre salé). .

L’Île aux Oiseaux Corn er pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

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English :

L’événement Soirée dansante et karaoké Guern a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté