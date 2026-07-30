Soirée dansante Rock 4 Temps moderne Digital Village Paris

Informations pratiques

Une soirée inoubliable dans un lieu d’exception Place Italie

Le Rock 4 Temps Moderne, c’est une danse sociale, accessible et fun. Pas besoin de venir accompagné(e), pas besoin de savoir danser : tu apprends, tu progresses, et tu repars avec le sourire. Ici, tout le monde danse avec tout le monde, dans une ambiance bienveillante et sans jugement. Viens t’initier ou pratiquer avec des centaines d’autres danseuses et danseurs !

Tarif soirée :

12€ / 10€ pour les étudiants (sur justificatif)

6€ / 5€ pour les étudiants après 23h30

(merci de prévoir l’appoint, on ne prend pas la carte !)

PROGRAMME :

► 20h00 à 21h00 : Cours Inter

► 21h00 à 22h00 : Cours débutant

► 21h00 à 0h30 (et même plus !) : Soirée dansante

► 22h00 : Deuxième salle avec musiques lentes

Cette année, découvre le Rock 4 temps moderne, une danse à deux ludique, fun et très facile d’accès !

Le mercredi 26 août 2026

de à

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-08-26T00:00:00+02:00_2026-08-26T23:59:00+02:00

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

https://rockit.dance/events/2026-07-28-dance-paradise/ https://www.facebook.com/RockIt.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance



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