Soirée dansante Rock 4 Temps moderne Digital Village Paris
mercredi 26 août 2026 · Digital Village · Paris
Informations pratiques
Une soirée inoubliable dans un lieu d’exception Place Italie
Le Rock 4 Temps Moderne, c’est une danse sociale, accessible et fun. Pas besoin de venir accompagné(e), pas besoin de savoir danser : tu apprends, tu progresses, et tu repars avec le sourire. Ici, tout le monde danse avec tout le monde, dans une ambiance bienveillante et sans jugement. Viens t’initier ou pratiquer avec des centaines d’autres danseuses et danseurs !
Tarif soirée :
12€ / 10€ pour les étudiants (sur justificatif)
6€ / 5€ pour les étudiants après 23h30
(merci de prévoir l’appoint, on ne prend pas la carte !)
PROGRAMME :
► 20h00 à 21h00 : Cours Inter
► 21h00 à 22h00 : Cours débutant
► 21h00 à 0h30 (et même plus !) : Soirée dansante
► 22h00 : Deuxième salle avec musiques lentes
Cette année, découvre le Rock 4 temps moderne, une danse à deux ludique, fun et très facile d’accès !
Le mercredi 26 août 2026
de à
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-08-26T00:00:00+02:00_2026-08-26T23:59:00+02:00
Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris
https://rockit.dance/events/2026-07-28-dance-paradise/ https://www.facebook.com/RockIt.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance
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