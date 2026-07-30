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Soirée dansante Rock 4 Temps moderne Digital Village Paris

vendredi 28 août 2026 · Digital Village · Paris

Soirée dansante Rock 4 Temps moderne Digital Village Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Digital Village
Adresse
21 rue Albert Bayet
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Une soirée inoubliable dans un lieu d’exception Place Italie

Le Rock 4 Temps Moderne, c’est une danse sociale, accessible et fun. Pas besoin de venir accompagné(e), pas besoin de savoir danser : tu apprends, tu progresses, et tu repars avec le sourire. Ici, tout le monde danse avec tout le monde, dans une ambiance bienveillante et sans jugement. Viens t’initier ou pratiquer avec des centaines d’autres danseuses et danseurs !

Tarif soirée :
12€ / 10€ pour les étudiants (sur justificatif)
6€ / 5€ pour les étudiants après 23h30
(merci de prévoir l’appoint, on ne prend pas la carte !)

PROGRAMME :
► 20h00 à 21h00 : Cours d’initiation
► 21h00 à 1h30 : Soirée dansante

Ce week-end, découvre le Rock 4 temps moderne, une danse à deux ludique, fun et très facile d’accès !
Le vendredi 28 août 2026
de 20h00 à 01h30
payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T20:00:00+02:00_2026-08-28T01:30:00+02:00

Digital Village 21 rue Albert Bayet  75013 Paris
https://rockit.dance/events/2026-08-28-soiree-paradise/ +33189310303 contact@rockit.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance https://www.facebook.com/RockIt.dance


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