Soirée de dégustation de vins et bières Salle des expositions Saint-Just-Malmont
Soirée de dégustation de vins et bières Salle des expositions Saint-Just-Malmont jeudi 25 juin 2026.
Saint-Just-Malmont
Soirée de dégustation de vins et bières
Salle des expositions Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Envie de découvrir des saveurs authentiques dans une ambiance conviviale ?
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Salle des expositions Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 59 16 65 justensemble@gmail.com
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English :
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L’événement Soirée de dégustation de vins et bières Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Loire Semène
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