Soirée de dégustation de vins et bières Salle des expositions Saint-Just-Malmont jeudi 25 juin 2026.

Saint-Just-Malmont

Soirée de dégustation de vins et bières

Salle des expositions Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Envie de découvrir des saveurs authentiques dans une ambiance conviviale ?

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Salle des expositions Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 59 16 65 justensemble@gmail.com

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English :

Want to discover authentic flavors in a friendly atmosphere?

L’événement Soirée de dégustation de vins et bières Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Loire Semène