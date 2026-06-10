Soirée de lancement Badlon Magazine n°6, Other Worlds Lafayette Anticipations Paris
Soirée de lancement Badlon Magazine n°6, Other Worlds Lafayette Anticipations Paris vendredi 19 juin 2026.
Ce numéro s’articule autour d’une exploration visuelle et éditoriale de réalités intérieures, parallèles ou fictives, dans lesquelles la mode, l’art, la photographie et la pensée se rejoignent au sein d’un même espace narratif.
Pour célébrer cette parution, BADLON réunit son équipe créative et éditoriale ainsi que les contributeur·ices du numéro 6 pour une soirée de rencontres et d’échanges, suivie d’un DJ set.
Programme
Dès 18h, découvrez le numéro 6 autour d’un verre avec l’équipe et les contributeur·ices de BADLON
19h – 21h30 : DJ set par Hen Yanni
BADLON Magazine lance son 6e numéro, Other Worlds, à Lafayette Anticipations.
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/soiree-de-lancement-badlon-magazine-ndeg6-other-worlds
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