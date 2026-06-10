Soirée de lancement Badlon Magazine n°6, Other Worlds Lafayette Anticipations Paris

Ce numéro s’articule autour d’une exploration visuelle et éditoriale de réalités intérieures, parallèles ou fictives, dans lesquelles la mode, l’art, la photographie et la pensée se rejoignent au sein d’un même espace narratif.

Pour célébrer cette parution, BADLON réunit son équipe créative et éditoriale ainsi que les contributeur·ices du numéro 6 pour une soirée de rencontres et d’échanges, suivie d’un DJ set.

Programme

Dès 18h, découvrez le numéro 6 autour d’un verre avec l’équipe et les contributeur·ices de BADLON

19h – 21h30 : DJ set par Hen Yanni

BADLON Magazine lance son 6e numéro, Other Worlds, à Lafayette Anticipations.

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/soiree-de-lancement-badlon-magazine-ndeg6-other-worlds



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