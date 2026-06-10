Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée de lancement Badlon Magazine n°6, Other Worlds Lafayette Anticipations Paris

Soirée de lancement Badlon Magazine n°6, Other Worlds Lafayette Anticipations Paris

Soirée de lancement Badlon Magazine n°6, Other Worlds Lafayette Anticipations Paris vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Lafayette Anticipations

Adresse : 9, rue du Plâtre

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Ce numéro s’articule autour d’une exploration visuelle et éditoriale de réalités intérieures, parallèles ou fictives, dans lesquelles la mode, l’art, la photographie et la pensée se rejoignent au sein d’un même espace narratif.

Pour célébrer cette parution, BADLON réunit son équipe créative et éditoriale ainsi que les contributeur·ices du numéro 6 pour une soirée de rencontres et d’échanges, suivie d’un DJ set.

Programme
Dès 18h, découvrez le numéro 6 autour d’un verre avec l’équipe et les contributeur·ices de BADLON
19h – 21h30 : DJ set par Hen Yanni

BADLON Magazine lance son 6e numéro, Other Worlds, à Lafayette Anticipations.
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre  75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/soiree-de-lancement-badlon-magazine-ndeg6-other-worlds


Afficher la carte du lieu Lafayette Anticipations et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)