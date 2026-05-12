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Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON null Place Vauban Avallon

Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON null Place Vauban Avallon vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : null Place Vauban

Adresse : TERREAUX VAUBAN (ou Marché Couvert s'il pleut)

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON

null Place Vauban TERREAUX VAUBAN (ou Marché Couvert s’il pleut) Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 23:59:00

Date(s) :
2026-07-10

Pour démarrer la 28ème édition du Festivallon, l’association JAVA Journées de l’Art Vivant en Avallonnais organise une grande soirée musicale sur les Terreaux Vauban à Avallon (ou au Marché Couvert s’il pleut).
Au programme
à partir de 18h 30 une Scène Ouverte accueillera des artistes en devenir en leur donnant l’opportunité de se produire sur scène et devant un public ;
suivra ensuite à 20h le concert du groupe local ArCy ;
et nous conclurons la soirée par un karaoké géant (sur inscription obligatoire sur www.festivallon.fr)
Food-truck et Buvette   .

null Place Vauban TERREAUX VAUBAN (ou Marché Couvert s’il pleut) Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON

L’événement Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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