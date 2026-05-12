Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON null Place Vauban Avallon
Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON null Place Vauban Avallon vendredi 10 juillet 2026.
Avallon
Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON
null Place Vauban TERREAUX VAUBAN (ou Marché Couvert s’il pleut) Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 23:59:00
Date(s) :
2026-07-10
Pour démarrer la 28ème édition du Festivallon, l’association JAVA Journées de l’Art Vivant en Avallonnais organise une grande soirée musicale sur les Terreaux Vauban à Avallon (ou au Marché Couvert s’il pleut).
Au programme
à partir de 18h 30 une Scène Ouverte accueillera des artistes en devenir en leur donnant l’opportunité de se produire sur scène et devant un public ;
suivra ensuite à 20h le concert du groupe local ArCy ;
et nous conclurons la soirée par un karaoké géant (sur inscription obligatoire sur www.festivallon.fr)
Food-truck et Buvette .
null Place Vauban TERREAUX VAUBAN (ou Marché Couvert s’il pleut) Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON
L’événement Soirée de LANCEMENT du FESTIVALLON Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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